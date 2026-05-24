L'obiettivo di Progetto Vita: un defibrillatore in tutte le scuole della provincia

Progetto Vita non si accontenta, il prossimo passo sarà mettere un defibrillatore in tutte le scuole della nostra provincia e a livello nazionale partire con il Progetto Vita Italia.

Il primo passo si è compiuto con il Piacenza Cardiac Arrest 2026 che in questo weekend vede la presenza di esperti da tutto il Paese all'Università Cattolica di Piacenza. Daniela Aschieri, curatrice scientifica dell'evento e in rappresentanza di Progetto Vita Italia, ha quindi evidenziato come questo convegno sia il primo passo.

«Quest'anno, alle spalle del progetto, ci sarà la più grande società scientifica che è ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, di cui io stessa faccio parte a livello nazionale. Grazie a questa rete potremo fare il salto di qualità coinvolgendo medici, cardiologi e associazioni». Parallelamente prosegue il "Progetto Vita Ragazzi", che nel nostro territorio ha formato oltre 1.800 docenti e 19mila studenti alle manovre salvavita BLS-D e all'uso del DAE. Si punta ad aumentare questi numeri, le nuove adesioni al progetto partiranno negli istituti scolastici dal prossimo 1° settembre