L'Ordine degli Architetti ricorda con una sala il suo fondatore De Benedetti

La sala consigliare dell'Ordine degli Architetti di Piacenza è stata intitolata all'architetto Giovanni De Benedetti, fondatore e primo presidente dell'Ordine nel 1982. La cerimonia si è svolta alla presenza della moglie Maria Boccenti e dei figli Enrico, Lorenzo e Francesca, che per 41 anni è stata figura chiave dell'Ordine.

De Benedetti, giovane architetto talentuoso, aveva collaborato con il gruppo di Le Corbusier e venne selezionato insieme a Vittorio Gregotti per un progetto di trasformazione urbana in India. Per motivi familiari rinunciò, scegliendo Piacenza dove incontrò la futura moglie, dividendo poi la carriera tra Piacenza e Milano.

L'Ordine ha oggi sede al Campus Arata del Politecnico di Milano: «Siamo l'unico ordine in Italia in una facoltà di architettura», sottolinea il presidente Giuseppe Baracchi, annunciando eventi formativi e un convegno sulla rigenerazione urbana per la primavera.