Lunedì a Piacenza messa di ringraziamento per il nuovo Papa

Domenica 18 maggio alle 10 in piazza San Pietro, a Roma, si celebrerà la messa di inizio pontificato di Leone XVI.

In vista di questo appuntamento lunedì alle 21, nella basilica di Santa Maria di Campagna, in piazzale Crociate a Piacenza, è in programma una messa di ringraziamento per l’elezione del nuovo Papa presieduta dal vescovo, monsignor Adriano Cevolotto.

«Nel suo primo saluto dopo l’elezione nella giornata di ieri - scrive la Diocesi di Piacenza-Bobbio - è stato lo stesso Pontefice ad affidarsi nella preghiera a Maria. Anche nel suo stemma, è presente il richiamo alla figura di Maria. La celebrazione del 12 maggio, a cui sono invitati laici, religiosi, diaconi e sacerdoti, sarà perciò un’occasione per sperimentare insieme al vescovo l’unità della comunità cristiana in cammino con Maria come gli apostoli all’inizio del cristianesimo. Nel motto del Papa - “In Illo uno unum” (Nell’unico Cristo siamo uno) - ispirato a un’espressione di Sant’Agostino, è contenuto proprio l’invito all’unità.