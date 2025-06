Lyons record: oltre 25mila presenze nella festa più "cool"

La 26° edizione della Festa del Rugby, organizzata dai Lyons al campo di via Rigolli, ha registrato numeri da capogiro: oltre 25.500 presenze in sette serate, con un picco di 7.000 spettatori per lo show “Voglio Tornare negli Anni 90”.Determinante il lavoro di una macchina organizzativa ben collaudata: sei mesi di preparazione, 100 volontari a sera e circa 250 persone coinvolte, tra steward e staff. Senza dati ufficiali sull’incasso, si conferma comunque il forte impatto economico della festa, definita “il nostro sponsor numero uno” da Matteo Mozzani. I fondi raccolti sostengono in particolare il settore giovanile. Nonostante l’affluenza, i consumi sono leggermente calati. Tra le novità: la pizza e la birra analcolica, ben accolta da chi doveva guidare. Confermato il successo del gelato artigianale. La proposta musicale ha spaziato dal punk alla silent disco, con attenzione anche alle band locali. Evento inclusivo per famiglie, giovani e anziani, è ormai un punto di riferimento dell’estate piacentina. Ricco anche il programma sportivo con tornei giovanili, il Memorial Ghezzi, la finale di Serie A e la premiazione dell’Under 18. Spazio anche al rugby integrato con la cena sociale dei Brancaleoni. Nessun problema organizzativo e già si pensa al 2026, con l’idea di spostare il palco e creare un’area dedicata a famiglie e bambini.