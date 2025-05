Lyons, sette serate di musica con la Festa del Rugby

La stagione sportiva bianconera volge al termine, e in via Rigolli da 25 anni questo vuol dire una sola cosa: è il momento di aprire le porte del Campo “Cicci Guarnieri” alla comunità piacentina per la Festa del Rugby, uno degli eventi più attesi dell’estate piacentina.Il calendario per l’edizione numero 26 della Festa prevede sette serate all’insegna del divertimento e della buona musica, nei fine settimana che vanno dal 30 maggio al 2 giugno (lunedì festivo) e quello del 6-7-8 giugno.

I Punkreas punta di diamante

Punta di diamante dell’edizione 2025 sarà la presenza dei Punkreas: l’affermata band punk nata a Parabiago ritorna dopo due anni sul palco della FDR e darà il via alle danze esibendosi nella prima serata dell’evento venerdì 30 maggio. Si annuncia come una serata attesissima sia dal pubblico piacentino che delle zone limitrofe, dato il richiamo sempre forte dei fan dei Punkreas, una delle band simbolo della scena punk italiana, che quest’anno celebra il trentennale dell’album che li ha consacrati “Paranoia e Potere”. Una serata a tutto punk per scatenare il pubblico che verrà aperta dai Weekend Cigarettes, band pank rock originaria di Alessandria con esperienza decennale sulla scena italiana in tour con il proprio nuovo LP “Weekend Inferno”.

Tornano I Mercanti di Liquore

Lunedì 2 giugno sarà invece una serata dai suoni folk, con I Mercanti di Liquore come headliner: la band di Lorenzo Monguzzi ed Elio Biffi si esibirà nell’unica data piacentina del tour che accompagna l’uscita dell’album “Non ci troverete mai”, anticipato dal singolo “Coltivare l’ortica”. Dopo lo sfortunato rinvio dello scorso anno la FDR è pronta ad accogliere calorosamente i Mercanti di Liquore e la loro musica d’autore. Ad aprire ci saranno i Love the Bastards, band con un ricco repertorio di classici rock e una potente voce femminile a guidarli. Nel mezzo, due appuntamenti ormai immancabili per la FDR, ovvero la serata di Silent Disco Italia, che quest’anno avrà il piacere di ospitare in consolle i DJ della celebre trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105, e lo spettacolo di Voglio Tornare negli anni 90, ormai anche loro tappa fissa dell’evento. Le due serate in cui si balla di più in tutta l’estate saranno rispettivamente sabato 31 maggio con la Silent Disco e venerdì 6 giugno con VTNA90. E a proposito di serate in cui si balla, una gradita novità di questa edizione della FDR sarà il cartoon show di Mai Dire Goku, che si preannuncia uno spettacolo imperdibili per tutti i nostalgici dei cartoni animati dopo merenda: appuntamento per la serata di domenica 1 giugno.

Il secondo weekend

Il secondo weekend della FDR avrà un’altra serata a tutto rock: sabato 7 giugno ci sarà spazio per scatenare il pubblico piacentino con le cover metal dei Lady Violence, affiancati sul palco dal sound in acustico di Ciamma. Domenica 8 il gran finale della FDR vedrò sul palco la band piacentina de I Fatti di Cronaca, per la prima volta headliner di una serata, che verrà aperta dal sound grunge dei S.U.M.O.Tutte le serate hanno ingresso libero. Sul campo saranno presenti stand gastronomici, birra alla spina, servizio bar e gelateria artigianale.

Il nuovo podcast live di Telelibertà con ospiti nazionali

Nelle ultime tre serate del Festival, il 6, 7 e 8 giugno dalle 20 alle 21 è in programma "Bowlcast", il nuovo live podcast di Telelibertà, condotto dai giornalisti Danilo Di Trani e Marcello Tassi. Ospiti speciali l'ex bomber biancorosso ai tempi della Serie A, Dario Hubner, atteso il 6 giugno. A seguire, nella serata del 7, sarà ospite Simone Spetia, giornalista e conduttore di Radio24 del Sole 24ORE. L'appuntamento finale dell''8 giugno riserverà invece un'altra sorpresa.