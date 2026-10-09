Maestri del Lavoro, nasce "Mi Piace": gemellaggio tra Piacenza e Milano per incontrare gli studenti

Si chiama «Mi Piace» il gemellaggio tra il Consolato metropolitano di Milano e il Consolato provinciale di Piacenza dei Maestri del Lavoro. Un nome che unisce le prime lettere delle due città in un gioco di parole e che accompagnerà una collaborazione destinata a rafforzare soprattutto le attività nelle scuole e il dialogo con le nuove generazioni.

L'accordo è stato ufficializzato nella sala consiliare del Municipio di Piacenza, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi e dell'assessore alla Cultura Christian Fiazza.

A suggellare il gemellaggio sono state la firma delle pergamene e la consegna di una scultura in bronzo, donata dai Maestri del Lavoro piacentini ai colleghi milanesi come simbolo del nuovo legame.

Le testimonianze dei Maestri del Lavoro nelle scuole

Uno degli obiettivi principali dell'intesa è ampliare le iniziative rivolte agli studenti, attraverso incontri e testimonianze dirette dei Maestri del Lavoro, che metteranno a disposizione dei giovani le esperienze maturate nel corso della propria attività professionale.

La collaborazione consentirà di estendere gli incontri anche alle scuole primarie, coinvolgendo quindi bambini e ragazzi di diverse fasce d'età.

La cerimonia in Municipio

A moderare l'incontro è stato Gaetano Rizzuto, dei Maestri del Lavoro di Piacenza. L'apertura è stata affidata a Roberto Girasoli, console emerito piacentino.

Sono quindi intervenuti Emilio Marani, console emerito di Piacenza, Massimo Manzoni, console emerito di Milano, Claudio Bonardi, console provinciale di Piacenza, e Giuseppe Villa, console metropolitano di Milano.

La cerimonia si è conclusa con i saluti di Gianni Scola, console regionale dell'Emilia-Romagna, Maurizio Marcovati, console regionale della Lombardia e vicepresidente Nord, ed Elio Giovati, presidente nazionale emerito della Federazione Maestri del Lavoro.

Il gemellaggio «Mi Piace» apre così una nuova fase di collaborazione tra i due Consolati, con particolare attenzione alla trasmissione delle esperienze professionali e dei valori del lavoro alle giovani generazioni.