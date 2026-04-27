Malattie rare, a Piacenza centinaia di pazienti: le testimonianze

Il reumatologo Marco Sebastiani, docente all'Università di Parma

Tra le 6mila e le 8mila malattie rare oggi conosciute nel mondo, ognuna colpisce meno di 5 persone su 10mila in Europa, ma complessivamente coinvolgono milioni di pazienti. Nell’80% dei casi hanno origine genetica e il numero è in crescita grazie ai progressi della ricerca. Anche nel Piacentino sono presenti e spesso difficili da diagnosticare. Piacenza è centro di riferimento regionale per molte malattie reumatologiche rare.

All’ospedale di Piacenza se ne occupa Marco Sebastiani, docente dell’Università di Parma e medico reumatologo: «Si tratta di patologie molto diverse tra loro, che possono colpire bambini e adulti. La diagnosi può richiedere settimane o anni». Un ritardo che incide sulla qualità della vita e sull’accesso alle cure. Piacenza è centro di riferimento regionale per molte malattie reumatologiche rare e segue centinaia di pazienti anche da fuori territorio.