Maltrattamenti all'asilo, maestra condannata a un anno e quattro mesi

È stata condannata a un anno e 4 mesi Angela Bertelli, la maestra accusata di aver maltrattato diversi bambini tra il 2016 e il 2017 in una sezione della scuola dell’infanzia “Nazario Sauro” di Castelsangiovanni. La sentenza è arrivata ieri al tribunale di Piacenza da parte del giudice Federico Baita, al termine della requisitoria del pm Paolo Maini (che aveva chiesto una pena di un anno e 8 mesi) e delle arringhe degli avvocati di parte civile Sabrina Erba e Giuseppe Coiro (in rappresentanza delle famiglie di tre bambini) e di Luigi Salice, avvocato difensore dell’insegnante che oggi è in pensione.

Maini ha ripercorso i fatti salienti delle accuse. «I genitori hanno raccontato che i loro figli non volevano più andare a scuola per timore delle botte» ha ricordato. «Qualche bambino è tornato a casa con un bernoccolo in testa, altri con segni al volto e lividi. Altri sono stati ribaltati o strattonati dalle brandine mentre ancora dormivano, come si nota dai filmati registrati dai carabinieri, oppure oggetto di schiaffi e sculacciate. Qualcuno si è sentito dire “puzzi come un nero”, “guarda che schifo”».

Nella sua arringa, l'avvocato difensore Salice ha tentato di smontare le accuse di maltrattamenti. «Parliamo di una maestra con quarant'anni di carriera, alla quale vengono contestati venti minuti di filmati registrati nel solo mese di giugno 2017, lo 0,3% del totale» ha sostenuto. Non è bastato a convincere il giudice Federico Baita che ha ritenuto così responsabile la maestra Angela Bertelli.