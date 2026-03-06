Mammografia di controllo «Prima data disponibile maggio 2027»

«Ho chiamato il numero delle prenotazioni del Servizio sanitario nazionale per fissare la mammografia di controllo, come faccio ogni anno. Quindici anni fa ho avuto un tumore al seno e, anche se oggi sono guarita, devo continuare a monitorarmi con regolarità». Nulla di strano, almeno all’inizio. Se non fosse che l’appuntamento fissato dall’Ausl di Piacenza è sì a maggio, ma del 2027. A raccontarlo è una donna piacentina che pensava di programmare l’esame al Centro salute donna di barriera Torino.

«Quando ho telefonato al Cup mi è stato proposto un posto a metà maggio e inizialmente ero contenta di averlo trovato. Poi l’operatrice mi ha spiegato che si trattava dell’anno prossimo». Un anno di attesa per un controllo che per lei non è una formalità ma una necessità legata alla sua storia clinica. La mammografia è infatti l’esame radiologico che permette di individuare eventuali alterazioni del tessuto mammario ed è uno degli strumenti principali per la diagnosi precoce del tumore al seno. «Sono rimasta senza parole. Quando hai avuto una malattia così, la prevenzione non è qualcosa che puoi rimandare».

L’Ausl di Piacenza, interpellata da Libertà, non interviene sul caso. La donna, comunque, racconta di aver trovato comprensione dall’altra parte del telefono: «La signora è stata gentile e disponibile. Mi ha detto che purtroppo le agende sono quelle e mi ha suggerito di accettare comunque la prenotazione, almeno per l’anno prossimo, così da avere già un posto fissato». Intanto però il controllo resta indispensabile: «Così a maggio dovrò spendere circa 180 euro per farlo privatamente».



