Mancano sei camici bianchi nell’emergenza-urgenza

Sono sei i posti vacanti nel settore dell’emergenza urgenza ospedaliera per il primo semestre di quest’anno. Manca anche un ruolo di pediatra di libera scelta per il distretto Città di Piacenza che avrebbe l’obbligo di operare nel comune capoluogo.

L’albo pretorio dell’Ausl di Piacenza procede nella verifica degli organici. Compare anche il concorso per la figura di un dirigente medico per l’Unità Operativa delle dipendenze patologiche. Difficile poi addentrarsi nella questione dei medici nel ruolo unico di assistenza primaria. Basta scorrere le necessità espresse nei distretti di Ponente, di Levante, nel distretto cittadino per comprendere l’ampiezza delle carenze mediche. Ad ogni paese è associato un numero più o meno alto di ruoli vacanti. Nel caso di Piacenza e Gossolengo il numero è di 28 camici bianchi.