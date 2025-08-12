Manifattura Tabacchi, come nasce un quartiere "pluricolore"

Là dentro sta cambiando tutto. L’area di cantiere dove sorgeva la Manifattura Tabacchi, delimitata da una rete di cinta che in un paio di punti concede allo sguardo di indagare all’interno, delimita 59mila metri quadrati che daranno vita a un quartiere nuovo, che diventerà parte integrante dell’Infrangibile, con una scuola media superiore di primo grado, un complesso sportivo, 279 appartamenti di cui più della metà alloggi di social housing, e ancora un parco da 15mila metri quadrati.

«Rigeneriamo un’intera porzione di città - spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni - è un progetto importante che dimostra una visione “pluricolore”, nel senso che ha coinvolto più amministrazioni». «Ciascuno ha fatto il suo pezzo» dice, rimarcando come la giunta di cui fa parte sia stata in grado di evitare uno stallo legato al finanziamento.