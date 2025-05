Marcel e Marius, fratelli da oro alle finali delle Olimpiadi della Matematica

Marcel e Marius Stologan, 17 anni, studenti del liceo Respighi di Piacenza, hanno conquistato entrambi la medaglia d’oro alle finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica a Cesenatico. Una doppietta che il loro istituto definisce senza precedenti.

Originari della Moldavia, sono arrivati in Italia a sei anni. Oggi vivono la matematica come una passione totalizzante. «È una forma d’arte, ci esprimiamo attraverso i numeri», raccontano. Marcel ha ottenuto il punteggio pieno, tra i pochissimi in tutta Italia. Marius si è classificato nono, conquistando anche lui l’oro.

Studiano insieme, anche sui mezzi pubblici, e durante le vacanze si allenano fino a dieci ore al giorno con esercizi e giochi online. «Alleniamo l’intuizione, non solo la tecnica», spiegano.

Nonostante in famiglia nessuno abbia una formazione scientifica – la mamma è oss, il papà operatore ecologico – il loro talento ha trovato terreno fertile. E ora sognano insieme la Normale di Pisa: «Abbiamo gli stessi interessi, andiamo d’accordo, anche se siamo entrambi un po’ scorbutici».

Il prossimo obiettivo? Superare le selezioni a Pisa per volare in Australia e rappresentare l’Italia alle Olimpiadi internazionali.