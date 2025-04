Olimpiadi di matematica, Piacenza fa il tifo per i suoi giovani campioni

Piacenza sarà presente alle olimpiadi di matematica di Cesenatico. Quattro ragazzi - Veronica Rapaccioli, Nicola Rossetti, Marius e Marcel Stologan - dei licei Gioia e Respighi di Piacenza parteciperanno alle gare internazionali di matematica, durante le quali dovranno risolvere sei problemi dimostrativi in quattro ore e mezzo.

Elisabetta Fumi, referente distrettuale delle olimpiadi di matematica di Piacenza, accompagnerà i ragazzi alle gare. La docente: «i ragazzi danno molte soddisfazioni. È inusuale avere dei giovani che amano stare ore a fare problemi e trascorrere i loro pomeriggi a fare matematica». A chi è appassionato di matematica, a chi l’ha vissuta come un gioco fin da piccolo, consiglia di cimentarsi in gare come queste non per la competitività ma per scoprirne il lato divertente.

«Sono gare molto importanti per me, un momento in cui noi matematici ci riuniamo per poter stare insieme e competere in modi che a scuola e in altri ambienti non sempre si riesce.» dice Marcel Stologan. Tra le eccellenze troviamo anche Veronica Rapaccioli che non è nuova nelle gare di Cesenatico, gli anni scorsi infatti aveva partecipato come membro e capitano della squadra femminile, mentre quest’anno sarà presente come individualista. «È un traguardo importante. La vedo come la chiusura del percorso delle scuole superiori» conferma Veronica.

Le olimpiadi di Cesenatico non sono le uniche gare in vista per alcuni dei ragazzi. I fratelli Marius e Marcel Stologan sono tra i sei selezionati che rappresenteranno l’Italia alle olimpiadi internazionali di Sarajevo, le Balkan Mathematical Olympiad. I ragazzi saranno impegnati nelle gare l'ultima settimana di aprile e dovranno risolvere quattro problemi in quattro ore e mezzo. «Qui si vince la gloria, è una delle gare più prestigiose per cui si può essere selezionati« dice Marius. »È stata una bella soddisfazione» afferma Nicola Rossetti, che frequenta il quarto anno dello scientifico al Liceo Gioia.