Maxi-consumi di acqua in bottiglia: «Sbagliato non fidarsi dei rubinetti»

L’acqua, i suoi problemi, la sua tutela. L’oro blu è al centro della venticinquesima edizione di Concorto Film festival, che si sta distinguendo per il progetto “La Memoria dell’acqua”, vincitore del bando Iren “Idee in azione”. Oltre che nella rassegna “Supernature”, curata da Claudia Praolini, e nelle attività di “Concorto kids”, la risorsa idrica è stata protagonista di un talk in collaborazione con Legambiente Piacenza: “Una sola acqua. Dalla bottiglia ai fiumi, nel clima che cambia”.

Nel Salone Amici dell’arte della Galleria Ricci Oddi, Laura Chiappa e Maria Grazia Parenti hanno proposto un viaggio dalla falda al rubinetto, senza trascurare i problemi del territorio o il mercato delle acque in bottiglia. Il primo punto toccato da Chiappa e Parenti ha riguardato proprio il “paradosso italiano” dell’acqua in bottiglia. «L’’83,3% degli italiani beve acqua minerale ogni giorno e quasi il 30% non si fida del rubinetto», nota Parenti, sottolineando come l’acqua sia un bene pubblico e non una merce e sollevando poi il tema delle concessioni di acque minerali: gestite dalle regioni e spesso rilasciate per «un pugno di euro».

Le attiviste di Legambiente citano l’esempio dell’Emilia-Romagna, dove i canoni 2026-2028 si sono attestati sui «1,18-2,94 euro per metro cubo». Poi, passano a un altro aspetto che contribuisce a questa tendenza dei consumatori: pubblicità non sempre così trasparenti.