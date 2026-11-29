Prosegue il piano di controlli straordinari predisposto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle aree più frequentate del capoluogo piacentino, con un’attenzione particolare al centro storico, complice l’avvio del periodo natalizio e il conseguente aumento di persone nelle vie dello shopping e durante i giorni di mercato.

L'attività si è articolata su due fronti principali. Nel corso della settimana, su ordinanza del questore Gianpaolo Bonafini, il personale della Questura unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia ha presidiato i punti nevralgici della città - dal centro storico (piazza Cavalli, via XX Settembre, Pubblico Passeggio, viale Patrioti, vicoli Barozzieri ed Edilizia) fino all'area della stazione ferroviaria, piazzale Roma, via Colombo, via Calciati, Via Emilia Pavese, largo Erfurt e zona Cheope. Questa prima fase ha portato all'identificazione di 119 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, al controllo di 17 veicoli e di 8 esercizi commerciali.

A questo dispositivo si è aggiunto, nella serata di ieri, un servizio interforze mirato alle zone della movida, deciso dalla prefetta Patrizia Palmisano in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul campo 15 operatori tra Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che hanno concentrato le verifiche nei luoghi di vita e aggregazione notturna, identificando altre 122 persone, di cui 21 con precedenti di polizia e ispezionando 4 locali.