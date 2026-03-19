Mercato, 252 borchie in bronzo contro abusivi e furbetti del posteggio

Si chiama borchiatura e consiste nella posa di borchie, sorta di piccole medaglie dorate, sulla pavimentazione stradale al fine di delimitare i box, tecnicamente detti posteggi, assegnati ai banchi del mercato bisettimanale in centro storico. Un intervento preannunciato già due anni fa (v. “Libertà” del 10 dicembre 2023) e finanziato a bilancio nel luglio 2024 con 30mila euro.

L’obiettivo è mettere ordine nella dislocazione dei 150 banchi tra l’area di piazza Cavalli (51), di piazza Duomo (50) e di chiostri, chiostrini e via Pace (48), dove episodi di mancato rispetto delle assegnazioni e di vere e proprie occupazioni abusive si ripetono con sempre maggiore frequenza creando forti malumori tra gli ambulanti.

L’amministrazione, si legge nelle carte, «ha manifestato l’esigenza di procedere alla riqualificazione del mercato cittadino, anche su richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, attraverso l’ampliamento dei controlli da parte degli organi competenti sotto vari aspetti tra cui la corrispondenza delle occupazioni con le metrature in concessione».

Non che delimitazioni degli spazi non si siano sin qui messe in atto, solo che si è trattato di segni tracciati con vernice ad acqua, autorizzati dalla Soprintendenza, che alla lunga si sono rivelati non resistenti alla pioggia. Le borchie hanno modalità di fissaggio che danno garanzie di tenuta, anche al passaggio degli autoveicoli come ha dimostrato la sperimentazione effettuata nei mesi scorsi.

Ora si parte in via definitiva, alla luce del progetto esecutivo che è stato validato dalla Soprintendenza e approvato dagli uffici comunali. La fornitura del materiale e la posa è stata affidata alla ditta Riboni segnaletica di Santo Stefano Lodigiano (Lodi).

Di borchie ne verranno posate complessivamente 252 a delimitare la forma rettangolare (nella quasi totalità) dei 140 banchi. Sono medagliette in bronzo pressofuso, con un diametro di 4 cm e uno spessore di 4 mm, di due tipi: una con inciso lo stemma del Comune aventi la sola funzione di delimitare gli ingombri (103), l’altra con il numero dello stallo (149).