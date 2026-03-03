Mercedes in movimento prende fuoco a Pontenure, conducente esce appena in tempo

Un'auto ha improvvisamente preso fuoco attorno alle 19 di oggi mentre stava percorrendo via Garibaldi a Pontenure. Il conducente della vettura, una Mercedes, è riuscito ad abbandonare l'abitacolo appena in tempo. Subito alcune persone che si trovavano nelle vicinanze hanno cercato di spegnere le fiamme con estintori ma senza riuscirci. Intanto il fuoco ha minacciato un’abitazione adiacente, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa durante l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato rapidamente l’incendio e messo in sicurezza la vettura. Sul posto era presente anche la polizia dell’Unione Valnure Valchero per regolare la viabilità e coordinare i soccorsi.

Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento da parte delle autorità.