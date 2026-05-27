Merito e futuro: due borse di studio alla Cattolica

Sono Marta Merli e Gabriele Veneziani i destinatari delle due borse di studio finanziate da Inner Wheel Club Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese a favore degli studenti meritevoli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Marta Merli, iscritta al primo anno del corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda, ha ricevuto la borsa di studio che Inner Wheel Club finanzia dal 1993.

Gabriele Veneziani, iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, ha ricevuto invece la borsa di studio che dal 1997 viene promossa dal Rotary Club Piacenza Farnese.

In entrambi i casi si tratta di un “premio al merito”, ma anche di “un viatico a proseguire sapendo che qualcuno crede nelle vostre capacità”, come è stato sottolineato più volte durante la cerimonia di consegna ospitata nella Sala Piana del campus piacentino.