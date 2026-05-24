"Mi Piace Pediatria": l'alimentazione selettiva nelle mense scolastiche

Su 6.600 pasti serviti nelle mense scolastiche del comune di Piacenza sono un’ottantina quelli pensati ad hoc per bambini con problematiche di selettività legate a disturbi dello spettro autistico. Se ne è parlato nel corso della XIV edizione del congresso «Mi Piace Pediatria» che si è svolto in concomitanza con il XIII congresso nazionale Sinupe al Best Western Park Hotel: tra i focus della due giorni infatti è finita anche l’alimentazione selettiva che si accompagna all’autismo e le sue implicazioni gestionali relative alle mense scolastiche.

A occuparsene è stata la dietista Monica Maj: «Rispetto a una decina di anni fa i bambini autistici sono molto aumentati - sottolinea - e da qui la necessità di parlare del rapporto che c’è fra autismo e mensa scolastica dato che hanno bisogni diversi: ci sono in primis esigenze nutrizionali specifiche per cui abbiamo menu molto personalizzati. Grazie al Comune e ai pediatri di libera scelta siamo riusciti a introdurre alimenti come würstel o sofficini che mai sarebbero entrati nelle mense scolastiche ma che rappresentano l’unico cibo consumato da questi bambini».

Oltre all’autismo, il congresso ha trattato diversi argomenti: «Abbiamo pensato di fare un percorso che andasse a trattare tutti gli aspetti della salute e dell’alimentazione nelle varie fasi della nostra vita a cominciare da quella in utero - conferma il presidente del congresso (ma anche direttore dell’unità operativa di Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza) Giacomo Biasucci - da lì abbiamo attraversato il mondo dei neonati per arrivare a parlare delle diete «senza» e vedere come pianificare una corretta alimentazione pur seguendo una dieta vegana o di altra natura non onnivora. Abbiamo poi rivolto la nostra attenzione ai bambini con bisogni speciali ossia con disturbi del neurosviluppo come l’autismo e abbiamo parlato delle problematiche delle mense scolastiche».