Migliaia sul Facsal per il festival del buon cibo

Piacentini (e non), fate molta attenzione agli impegni che vorrete prendere nel mese di maggio del prossimo anno perché l'edizione 2027 del "Bèll e bon festival" vi sta già aspettando. Chi ha avuto il piacere di partecipare alla manifestazione di quest'anno probabilmente se lo sta già appuntando in agenda perché è stata un mix imperdibile di tradizione del nostro territorio, show, stand, musica, cultura, enogastronomia e solidarietà, tutto in uno. La sapiente regia guidata dall'oste dell'Antica Trattoria dell'Angelo Matteo Castignoli e da Lorenzo Aramini, manager di Lagency, ha decisamente fatto centro portando migliaia di visitatori sul Pubblico Passeggio grazie a una formula collaudata, ma diversa per collocazione temporale rispetto alla prima edizione.

Nel 2025 il festival si era tenuto a settembre, quest'anno l'averlo anticipato a maggio ha fatto il “boom” con tanti stand in più, complessivamente oltre settanta, e un programma talmente ricco che ha accontentato tutti i palati. È proprio il caso di parlare di palato visto che a farla da padrone sono state le eccellenze piacentine, ma non sono mancati piatti tipici di diverse regioni italiane e anche stranieri, varianti vegane e orientali, con un ricco programma di eventi.

L'esibizione della banda Ponchielli che ha accompagnato i presenti lungo il tragitto dell'intero festival

Oggi la seconda e ultima giornata si è aperta con la colazione piacentina in tutti gli stand, ma l'Associazione Barman Italiani sezione Emilia Romagna non ha voluto essere da meno proponendo cocktail piacentini a base di Gutturnio, sciroppi e liquori locali. Il momento più atteso era però l'esibizione della banda Ponchielli diretta dal maestro Gabriele Marcello, che ha accompagnato i presenti lungo il tragitto dell'intero festival giusto in tempo per dare il via allo show cooking allo stand di Coldiretti. Poi il group cycling con Davide Poggi, il torneo di briscola, lo spettacolo comico con Federico Puorro, dj set e gran finale stasera alle 20.30 con la commedia della Famiglia Piasinteina.