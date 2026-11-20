Nuove piste ciclabili, velostazioni, rastrelliere, corsie riservate per i pullman, parcheggi scambiatori, sistemi digitali di tracciamento del traffico. E’ il pacchetto di interventi che il Comune ha proposto al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica aderendo al “Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana”, finanziato attraverso il Fondo del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, iniziativa ministeriale rivolta alle città che mirano a ridurre l’impatto dei trasporti sulla qualità dell’aria, favorendo la decarbonizzazione e inducendo un cambiamento virtuoso nelle abitudini di spostamento dei cittadini.

Il Comune di Piacenza si è aggiudicato un finanziamento statale pari a 6.730.291,01 euro e "In continuità rispetto a iniziative già intraprese" si legge nel comunicato diramato da palazzo Mercanti "ad esempio, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, ai progetti "Bike to Work" o al rinnovo ecologico delle flotte urbane, questo finanziamento consentirà al Comune di Piacenza di dare un forte impulso alle politiche sulla mobilità, in chiave operativa e in attuazione degli strumenti di programmazione già adottati nel corso degli ultimi anni, tra cui il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), il Biciplan e il Piano Urbano del Traffico".

"La proposta progettuale, avanzata dal Comune e approvata dal Ministero lo scorso 26 agosto, si svilupperà su diverse direttrici di intervento - si legge ancora - e vedrà il coinvolgimento diretto di Tempi Agenzia Srl. Cercherà quindi di integrare tra loro diversi ambiti, e si concentrerà specificamente sia sul rafforzamento del Mobility Management, sia su interventi infrastrutturali e tecnologici mirati. La proposta sarà quindi sviluppata nel perimetro di quanto previsto dal finanziamento, e orientata in particolare sulla realizzazione di interventi tra loro complementari: da un lato lo sviluppo della mobilità ciclopedonale, con la realizzazione di nuove corsie e piste ciclabili, velostazioni e rastrelliere per garantire percorsi diffusi, dall’altro la messa in sicurezza delle aree più vulnerabili, con particolare attenzione alle zone scolastiche".

"Si agirà anche attraverso la gestione avanzata del traffico e il potenziamento del trasporto pubblico locale, con implementazione di sistemi di regolazione semaforica adattiva e corsie preferenziali per fluidificare la viabilità dei mezzi pubblici, oltre alla creazione e al potenziamento di parcheggi scambiatori progettati per intercettare il traffico privato in ingresso e favorire l'intermodalità. Infine, affrontando un tema attuale quale quello della Smart City, dei big data e dell’infomobilità, soprattutto con l’attivazione di sistemi digitali di tracciamento del traffico e acquisizione dati per migliorare le politiche pubbliche. Il cronoprogramma delineato dal Ministero e sottoscritto dal Comune prevede tempistiche di realizzazione serrate: l'Amministrazione avrà a disposizione 18 mesi dall'approvazione formale della proposta per sviluppare e presentare il progetto esecutivo, mentre le procedure di gara, l'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere dovranno concludersi entro i successivi 28 mesi".

“Riteniamo sia un’occasione fondamentale da cogliere – rimarca il vicesindaco Matteo Bongiorni - data l’incidenza della mobilità sia sul versante ambientale, sia su quello infrastrutturale. Al momento sono infatti già in corso gli opportuni confronti tecnici grazie ai quali l'Ufficio Mobilità sta mappando le maggiori criticità e cercando di dare un valore di priorità alle azioni che comporranno la proposta progettuale".