Monopattini elettrici: da domenica scatta l’obbligo del "targhino"

Da domenica 17 maggio entra in vigore in tutta Italia una delle principali novità introdotte dalla normativa nazionale sulla circolazione dei monopattini elettrici: diventa infatti obbligatorio il contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”.



Il Comune di Piacenza e la Polizia Locale informano pertanto i cittadini che da domenica 17 maggio potranno essere effettuati controlli e applicate le relative sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei monopattini sprovvisti del contrassegno obbligatorio.



Il contrassegno, personale e non trasferibile da un veicolo all’altro, dovrà essere applicato in modo permanente e ben visibile sul monopattino. Non si tratta di una vera e propria immatricolazione del mezzo, ma di uno strumento finalizzato a consentire l’identificazione del responsabile della circolazione, anche in relazione a comportamenti irregolari come l’abbandono del monopattino sulla sede stradale o sui marciapiedi.



Per ottenere il contrassegno sarà necessario seguire la procedura prevista dalla Motorizzazione civile, inserendo i propri dati e quelli del mezzo. Una volta completata la pratica, il targhino verrà spedito direttamente al domicilio del richiedente oppure, nel caso in cui la domanda venga presentata tramite un’agenzia specializzata, presso l’ufficio che ha curato la pratica.



La richiesta può essere effettuata online tramite il Portale dell’Automobilista, accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Il costo complessivo della pratica è indicativamente compreso tra 33 e 37 euro, comprensivi di contrassegno, diritti di motorizzazione e imposte di bollo.



Per chi circola senza targa è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. La sanzione rappresenta uno dei principali strumenti di controllo introdotti dal nuovo pacchetto di regole sulla micromobilità elettrica.

OBBLIGO COPERTURA ASSICURATIVA

Si ricorda inoltre che, a partire dal 16 luglio 2026, entrerà in vigore anche l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i monopattini elettrici.



Negli ultimi mesi gli operatori della Polizia Locale di Piacenza impegnati nei servizi sul territorio hanno intensificato le attività informative rivolte agli utenti dei monopattini elettrici, illustrando le novità introdotte dalla normativa nazionale e i principali obblighi previsti per la circolazione. L’obiettivo dell’attività svolta non è soltanto quello sanzionatorio, ma soprattutto quello di promuovere una maggiore consapevolezza delle regole e favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti gli utenti della strada.



Il Comando di via Rogerio rende noto che, nelle ultime settimane, si è registrata una diminuzione del numero di monopattini elettrici in transito sul territorio cittadino, dato che conferma una crescente attenzione degli utenti verso la normativa vigente e le nuove disposizioni introdotte in materia di micromobilità elettrica.



L’attività della Polizia Locale proseguirà nei prossimi mesi nell’ambito delle iniziative dedicate alla sicurezza stradale e alla promozione di una mobilità urbana responsabile, con l’obiettivo di favorire il rispetto delle regole, la tutela degli utenti della strada e una maggiore convivenza tra tutti i mezzi di mobilità presenti sul territorio cittadino.



La Polizia Locale rinnova infine l’invito a tutti i cittadini al rispetto delle norme del Codice della Strada e a una guida sempre prudente, responsabile e rispettosa degli altri utenti della strada.



