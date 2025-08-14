Thursday, August 14

Morta l'ucraina investita, i figli al fronte non possono dirle addio

Oksana Mykhaylys aveva 62 anni e da tempo lavorava a Fiorenzuola come badante. «Donna gentile e riservata»

Ermanno Mariani
August 14, 2025|1 ora fa
Incidente fiorenzuola via Illica
1 MIN DI LETTURA
Non ce l’ha fatta Oksana Mykhaylys, la 62enne ucraina travolta da un’auto a Fiorenzuola mentre era in sella alla sua bicicletta. La donna è deceduta a circa due settimane dall’incidente, avvenuto domenica 27 luglio in prossimità delle strisce pedonali, tra via Illica e via Santa Caterina da Siena. Da tempo nella città capoluogo della Valdarda dove aveva prestato servizio come badante presso alcune famiglie del posto, la 62enne lascia due figli, entrambi impegnati a combattere in Ucraina. Attualmente arruolati e coinvolti nei durissimi combattimenti in corso, non potranno ottenere permessi o licenze per partecipare al funerale della madre: troppo alta la pressione militare e troppo fragile il momento.  
