Schianto tra moto e mezzo agricolo sulla Ss 45, un ferito e traffico in tilt

Schianto tra una moto e un mezzo agricolo nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 45, tra Quarto e Settima, nel territorio comunale di Gossolengo, all’altezza del bivio per Gariga. L'incidente attorno alle 18. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 34enne, rimasto seriamente ferito ma, fortunatamente, non in pericolo di vita. Più lievi le conseguenze per l'uomo alla guida del mezzo agricolo, un 68enne.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza della Pubblica assistenza Val Nure, oltre alle forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato rallentamenti e code lungo la Statale 45.