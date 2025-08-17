Motociclista di 39 anni gravissimo dopo lo schianto con un'auto sulla Strada Val Nure

Un motociclista di 39 anni è gravissimo dopo lo schianto contro un'auto sulla Strada di Val Nure in uscita dalla città. L'incidente è avvenuto attorno alle 18.45 davanti a Piacenza Petroli in prossimità della località Quattrocamini.

Secondo una prima ricostruzione, la moto Ktm Adventure in sella quale viaggiava il 39enne ha urtato violentemente contro la portiera del lato di guida di una vettura Daihatsu, condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito ma in modo più lieve.

Il motociclista è finito a terra ed ha perso conoscenza.

Sul posto, con alcuni mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato ai soccorsi e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Nell'impatto si è rotto il serbatoio della moto e la benzina si è riversata sull'asfalto. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale.