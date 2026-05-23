Motociclisti feriti a Coli e Alseno, gravissimo un 55enne

È ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni gravissime, un motociclista di 55 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente lungo la via Emilia, nel territorio di Alseno. Lo schianto è avvenuto attorno alle 15.30 in località Sorghetto, al confine con la provincia di Parma. Secondo una prima ricostruzione, la moto si è scontrata con una Fiat Panda impegnata in una svolta.

Il motociclista ha colpito la parte laterale posteriore dell’auto ed è stato sbalzato dalla sella: l’uomo, dopo un volo di alcune decine di metri, è finito a lato della strada, tra la vegetazione, gravemente ferito. I primi a intervenire sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Fiorenzuola, la Pubblica Valdarda e l’elisoccorso di Parma: il ferito, intubato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al Maggiore, dove non avrebbe più ripreso conoscenza. Presenti anche vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola.

Un altro incidente tra auto e moto si è verificato nella tarda mattinata di oggi anche a Coli, lungo la Provinciale 53, in località Agnelli. Il motociclista, sbalzato sull’asfalto dopo l’urto con una vettura, ha riportato traumi seri ma non si trova in pericolo di vita. Anche in questo caso è intervenuto l’elisoccorso da Parma.