Motociclisti sulla 45, secondo incidente in due ore: 20enne ferito a Marsaglia

Ad appena due ore da un incidente avvenuto ad Ancarano , ecco un altro motociclista ferito sulla Statale 45. Un ventenne è caduto e si è ferito nel comune di Corte Brugnatella, non lontano dall'abitato di Marsaglia. Questo secondo incidente è avvenuto attorno alle 16 di sabato 14 giugno.Secondo i primi accertamenti, non risultano coinvolti altri mezzi: il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. Per fortuna le sue condizioni non risultano gravi. Una volta scattato l'allarme sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Marsaglia e del 118 di Bobbio. A effettuare i rilievi e a regolare il traffico hanno provveduto i carabinieri della Compagnia di Bobbio.