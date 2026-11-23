Ore 23, piazzetta delle Grida. L’incrocio tra via Calzolai, vicolo Sant’Ilario e piazza Cavalli è un imbuto della notte. È venerdì e attraversarlo richiede pazienza: decine di ragazzi e ragazze, forse centinaia, si ritrovano davanti ai tre locali vicini. La piazzetta è diventata l’epicentro di una movida piacentina in crescita, almeno in questo angolo di centro storico, ribattezzato dai giovani «triangolo».

Di giorno la zona vive di pause pranzo e aperitivi. Il venerdì sera, invece, cambia volto. Si intrecciano italiano, inglese, spagnolo e altre lingue. I tavolini non bastano: si ordina al bancone e si torna fuori, in piedi, dove c’è spazio. Sono soprattutto gli studenti internazionali ad animare la piazzetta, insieme ai giovani piacentini.

«Il venerdì sera è il momento di maggiore affluenza, più del resto del weekend», racconta Paola Prati, responsabile del Caffè dei Mercanti. «Negli ultimi anni gli studenti internazionali sono aumentati e per noi sono una ricchezza. Portano un bel clima e permettono di conoscere realtà diverse». Nelle serate più affollate, aggiunge, «una pattuglia nelle ore di punta sarebbe utile come deterrente».

Dajana, responsabile del bar Naïf, conferma la crescita: «Mi capita sempre più spesso di sentire qualcuno dire: “Ci vediamo al triangolo”. Sta diventando un punto di riferimento, ed è una cosa bellissima. Fa piacere vedere il centro così animato. Noi gestori cerchiamo di prenderci cura dello spazio e del clima che si è creato».

Ma basta allontanarsi di pochi metri per trovare piazza Cavalli, piazzetta San Francesco, il Corso e piazza Sant’Antonino quasi deserti. Perché la movida si concentra proprio qui? «Ogni epoca ha le proprie mode e tendenze. Occorre distinguere la capacità dei singoli imprenditori e le abitudini del momento dal ruolo del Comune, che deve creare opportunità diffuse», risponde l’assessore al marketing territoriale Simone Fornasari. «Siamo l’amministrazione che ha organizzato e promosso il maggior numero di eventi e iniziative in città, per renderla più viva, attrattiva e capace di offrire occasioni di incontro».