Muore nella vigna vicino a Carmiano, il caldo tra le possibili cause del malore

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, nelle campagne di Vigolzone. Un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all'interno della vigna di famiglia in località Mansano, nei pressi di Carmiano.

L'allarme è scattato verso le 14 quando il fratello, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, ha iniziato a cercarlo nei terreni di proprietà, rinvenendolo tra i filari e chiamando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'auto infermieristica proveniente da Piacenza e un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure arrivata da Ponte dell'Olio, ma per il 61enne non c'era ormai più nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Restano da chiarire le cause della morte, sulle quali sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. L'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato al lavoro nella vigna. Tra gli elementi che saranno valutati dagli investigatori e dai sanitari vi sono anche le condizioni climatiche particolarmente difficili di questi giorni.

Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto.