"Necessità non differibili": un medico h24 a piazzale Milano

Da venerdì 1 maggio l’Azienda Usl di Piacenza rafforza l’organizzazione dei servizi territoriali introducendo una novità importante per i cittadini: alla Casa della comunità di Piacenza (piazzale Milano) sarà presente un medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si tratta di un potenziamento significativo, che permette di avere sempre un riferimento sanitario diretto per bisogni non urgenti ma non differibili: visite ambulatoriali, prescrizioni, certificazioni e valutazioni cliniche.

Il servizio è attivo con accesso diretto e rappresenta, in questa fase, una risposta concreta soprattutto nei giorni festivi, quando il bisogno di orientamento e assistenza aumenta. Nelle ore diurne sarà presente un medico di assistenza primaria, mentre nelle fasce serali e notturne il servizio sarà garantito dalla continuità assistenziale, assicurando così una copertura completa nell’arco delle 24 ore.

«La sanità territoriale funziona quando – evidenziala direzione aziendale – le persone trovano risposte semplici e accessibili nei momenti in cui ne hanno bisogno. Garantire la presenza di un medico sempre disponibile significa rendere più concreto il ruolo delle Case della comunità come punto di riferimento quotidiano per i cittadini».

Questo rafforzamento si integra con la rete già attiva sul territorio, che comprende i Cau di Piacenza, Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, pensati per la gestione dei bisogni urgenti a bassa complessità.

Un rafforzamento che nasce dalla riorganizzazione territoriale

Questa nuova organizzazione si inserisce nel percorso di sviluppo della sanità territoriale previsto dal DM 77 e sostenuto dagli investimenti del PNRR, che stanno contribuendo a rafforzare e rendere sempre più operativi i servizi nelle Case della comunità. A questo si affianca l’Accordo integrativo regionale (Air), che definisce nuovi modelli organizzativi per l’assistenza primaria e ne accompagna l’attuazione progressiva sul territorio.

La presenza continuativa del medico a Piacenza rappresenta una fase di sviluppo del modello, in attesa dell’attivazione della nuova Casa della comunità del Belvedere, che andrà ulteriormente a potenziare l’offerta sul territorio urbano.

Cortemaggiore: medico disponibile dal lunedì al sabato

Novità anche per la Casa della comunità di Cortemaggiore, dove è attiva la presenza di un medico a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Anche in questo caso il servizio consente di accedere direttamente a prestazioni ambulatoriali, prescrizioni, certificazioni e valutazioni cliniche per bisogni non urgenti, ampliando le possibilità di accesso ai servizi sanitari di base nel distretto di Levante.

Podenzano: continuità assistenziale di nuovo attiva

Sempre dal 1 maggio, come già annunciato, viene riattivata la continuità assistenziale nella Casa della comunità di Podenzano. Durante le giornate festive e prefestive, come nel caso del weekend del 1 maggio, il servizio sarà attivo 24 ore su 24. Nei giorni feriali, invece, sarà operativo nelle fasce serali e notturne (dalle 20 alle 8). Un ripristino importante per il territorio della Valnure, che torna a disporre di un presidio sanitario di prossimità nelle ore in cui i medici di famiglia non sono presenti.