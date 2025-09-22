Nella nuova palestra sfida studenti-prof in ricordo di Marina

Il battesimo della nuovissima palestra dell’Istituto Raineri Marcora ha avuto come protagonisti studenti e professori della scuola, impegnati in una sfida pallavolistica organizzata dal professor Marco Bracchi e che ha voluto essere un momento di ricordo di una docente della scuola scomparsa del 2008, la professoressa Marina Partiti.

La squadra dei professori - allenata dal coach della Gas Sales, Dante Boninfante - nel corso della partita è stata rinforzata da tre “supplenti” d’eccezione come Samuele Papi, Alessandro Fei e Matteo Antonucci. Ad allenare la squadra degli studenti, il direttore tecnico della Vap Michele Fanni, presente con il presidente Corrado Marchetti. Prima dell’inizio della sfida la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e l’assessore allo sport Mario Dadati hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale ed è poi intervenuto anche uno dei figli della professoressa Partiti. Tifo indiavolato da parte degli studenti del Raineri Marcora. Il risultato finale è rimasto lungamente in bilico e comunque non ha alcuna importanza rispetto al senso e alle finalità dell’iniziativa.