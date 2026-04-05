"No antenna": a Castel San Giovanni si scatena la protesta sotto Nonna Quercia
Decine di residenti - pronti a dare vita a un comitato - hanno manifestato con cartelli contro l'installazione di un'antenna Iliad di 24 metri. Arpa ha dato il via libera, ma il Comune ha chiesto un confronto con la compagnia telefonica
Mariangela Milani
|1 giorno fa
La manifestazione di protesta sotto la grande quercia di via Manzella - © Libertà/Mariangela Milani
È bastato un tam tam su WhatsApp per radunare decine di residenti sotto la grande quercia di via Manzella, a Castel San Giovanni. Dopo la notizia del via libera a Iliad per installare un’antenna alta 24 metri in via Montalcini, è scattata la protesta.
All’ombra del maestoso albero noto come Nonna Quercia, i cittadini hanno dato vita a una manifestazione pacifica, esponendo cartelli con la scritta “No antenna” e annunciando la nascita di un comitato per bloccare il progetto.
L’area è una zona residenziale di villette, a pochi metri dal nuovo asilo nido di via Eleonora Duse. «Non vogliamo un’antenna così vicina alle nostre case e ai nostri bambini», spiegano i residenti, determinati a portare avanti ogni azione possibile.
Il Comune ha chiesto un confronto con la compagnia telefonica, segnalando criticità legate alla vicinanza del nido, considerato sito sensibile. Tuttavia Arpae ha dato il via libera, ritenendo il progetto conforme.
Al momento non ci sono ostacoli formali, ma i residenti promettono battaglia.
protesta antenna via manzella
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