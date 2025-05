Nodo alla gola e bruciore: il reflusso è in aumento tra i giovani

Brucia per 15 milioni di italiani. Parliamo del reflusso gastroesofageo, una patologia che affligge 4 persone su 10 e che è sempre più diffusa, complici gli stili di vita stressanti e le diete squilibrate. È una delle malattie più comuni, eppure sottovalutata. Si nasconde dietro un bruciore di stomaco, una tosse secca, una voce rauca, un nodo alla gola. Il reflusso è una patologia invisibile ma che può impattare pesantemente sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono. Ne parlano questa sera ala trasmissione di Telelibertà scritta e condotta dalla giornalistai medici:direttore della gastroenterologia ed epatologia dell'Ospedale di Piacenza, la gastroenterologae l'oncologoprimario dell'Area Medica della Casa di Cura Piacenza. Il reflusso gastroesofageo si verifica quando i succhi acidi dello stomaco risalgono verso l’esofago, provocando bruciore, dolore retrosternale, ma anche sintomi meno noti come mal di gola cronico, difficoltà a deglutire o disturbi del sonno. Gli esperti stanno osservando un’impennata dei casi, soprattutto tra i 30 e i 50 anni. Sedentarietà, alimentazione squilibrata, pasti consumati di fretta, abuso di caffè, alcol, ma anche lo stress cronico, giocano un ruolo determinante. La buona notizia è che il reflusso si può gestire. La puntata di stasera, in onda alle 21, chiude la stagione di "Star bene" che riprenderà in autunno. Tutte le puntate sono visibili sul sito www.liberta.it nella sezione di Telelibertà.