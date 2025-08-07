«Non ci dimenticate, mettete i nuovi velox anche in viale Dante»

«Vade retro autovelox». Benché strumento che rende le strade più sicure, per moltissimi automobilisti è questo il primo pensiero che si affaccia quando si scorge all’orizzonte la sagoma del velox arancione. Non per tutti, però. Certamente non per la maggior parte degli iscritti al gruppo di vicinato di viale Dante. Loro chiedono a gran voce che la sperimentazione in atto da febbraio per ridurre la velocità sulle strade, di cui i box arancioni rimovibili sono l’aspetto più appariscente, non dimentichi la loro strada. Il gruppo parla attraverso Felice Di Genova, che sul punto è molto chiaro: «Dato che si sta svolgendo questa sperimentazione con i velox arancioni, la si faccia anche nel tratto dall’incrocio fra via Damiani e via Conciliazione. Non capiamo perché sia stato ignorato. Quella parte di viale Dante, soprattutto di sera e con la bella stagione, diventa una pista da corsa, fra moto che rombano e automobili che scorrazzano. Perché non provare a posizionare anche in quel punto il velox?».