Nuova palestra all'aperto sul Facsal: sette attrezzi per allenarsi gratis giorno e notte

Una palestra a cielo aperto, gratuita e accessibile 24 ore su 24, nel cuore del Pubblico Passeggio. Da oggi i piacentini hanno a disposizione una nuova area fitness al Bastione Corneliana, all'altezza dell'incrocio tra il Facsal e via Torta. Uno spazio attrezzato per allenarsi all'aria aperta, con macchinari per esercizi muscolari e cardiovascolari, utilizzabili anche da persone con disabilità o mobilità ridotta.

L'inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza della sindaca Katia Tarasconi, del coordinatore regionale di Sport e Salute Daniele Sonego e di rappresentanti del mondo sportivo cittadino.

Cyclette, addominali e attrezzi per tutti: cosa si trova nella nuova area

Sono sette le postazioni polivalenti installate, alle quali si aggiungono le attrezzature per gli esercizi a corpo libero.

Tra queste figurano una cyclette, una struttura per le trazioni e gli addominali sospesi, una panca inclinata per gli esercizi addominali, spalliere e parallele. Presenti anche tre gradoni per esercizi di step, alti rispettivamente 20, 40 e 60 centimetri, e barre per piegamenti e allenamento muscolare.

L'area consente quindi di alternare esercizi per gambe, braccia e addominali ad attività cardiovascolari, senza necessità di iscrizione o pagamento.

Attrezzature utilizzabili anche da persone con disabilità

Un'attenzione particolare è stata riservata all'accessibilità.

Tra gli attrezzi installati c'è una handbike, una sorta di cyclette azionata con le braccia, utilizzabile anche da persone con disabilità agli arti inferiori e da chi si muove in carrozzina, purché sia possibile accostarsi alla postazione senza dislivelli.

È inoltre presente una struttura con barre a diverse altezze, pensata per facilitare gli esercizi e offrire punti d'appoggio anche alle persone ipovedenti o con mobilità ridotta.

Alcune attrezzature per l'allenamento a corpo libero dispongono di sbarre più basse, per consentirne l'utilizzo anche a persone di statura ridotta.

Un investimento di oltre 62mila euro

La nuova area fitness è stata realizzata dal Comune di Piacenza nell'ambito del progetto nazionale «Sport di tutti – Parchi», gestito da Sport e Salute in collaborazione con Anci Emilia-Romagna.

L'investimento complessivo ammonta a circa 62.467 euro: 16mila euro di cofinanziamento nazionale e 46.466,78 euro a carico dell'amministrazione comunale.

La spesa comprende l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, le opere necessarie alla loro collocazione, la pavimentazione antitrauma e il ripristino del manto erboso.

La fornitura e la posa dei macchinari sono state affidate alla società Proludic di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria.

Le prime prove con gli atleti dei Lyons e gli studenti

All'inaugurazione hanno partecipato anche alcuni giocatori della Sitav Rugby Lyons, il preparatore atletico Matteo Celi e atleti dell'associazione Unconventional Training, che hanno effettuato le prime dimostrazioni pratiche sulle nuove attrezzature.

Presenti anche gli studenti della classe 3ª F della scuola media Dante Alighieri, accompagnati dal professor Ciro Riccio.

«Si arricchisce di un ulteriore tassello la mappa delle aree fitness presenti in città, fruibili gratuitamente da tutti 24 ore su 24», ha sottolineato la sindaca Tarasconi. «Lo sport è uno strumento fondamentale di benessere psicofisico, qualità della vita e socializzazione».

Il Facsal, ha aggiunto, rappresenta da sempre uno dei luoghi privilegiati dai piacentini per camminare, correre e praticare attività fisica.

Dove sono le altre palestre gratuite di Piacenza

Con l'inaugurazione del Bastione Corneliana, salgono a sette le aree fitness all'aperto presenti in città.

Le altre sei si trovano al parco della Galleana, al parco della Pace di via Pietro Cella, negli orti di via Degani, nel parco della Baia del Re in via Nastrucci, nel giardino di via Marzabotto e alla Farnesiana, in via Caduti sul Lavoro.

Una rete di spazi pubblici attrezzati che permette ai cittadini di praticare attività fisica gratuitamente, senza vincoli di orario e in quartieri diversi della città.