Piacenza

Nuova rotonda di Lisignano, travolto un ciclista

Lo svincolo, in comune di Gazzola, è stato inaugurato pochi giorni fa. Traffico bloccato e lunghe code per permettere i soccorsi. Fermo anche un bus di Seta

Redazione Online
August 14, 2025|4 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Primo incidente nella nuova rotatoria di Lisignano, in comune di Gazzola, inaugurata pochi giorni fa. Un ciclista è rimasto ferito dopo la collisione con un veicolo. Coinvolto anche un pullman del trasporto pubblico di Seta. Lunghe code di auto in attesa dei soccorsi e dei rilievi di legge delle forze dell'ordine. Al momento non si conoscono ancora le condizioni del ciclista ferito.

