Nuove regole per i dehors nel centro: più libertà negli arredi, ma attenzione al decoro

Nuove regole per dehors, gazebo, tavoli e sedie nel centro storico di Piacenza. La giunta ha approvato le linee guida per l’arredo urbano al servizio di bar e ristoranti, aggiornando i criteri del 2009. L’obiettivo è rendere più armoniose e accessibili vie e piazze, conciliando le esigenze delle attività commerciali con la tutela degli edifici storici.

Il documento supera le prescrizioni troppo rigide su forme e tipologie, puntando sulla qualità dei progetti, sulla sobrietà dei materiali e sulla coerenza degli allestimenti con il contesto. Saranno ammesse anche soluzioni contemporanee e innovative.