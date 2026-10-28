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Nuove regole per i dehors nel centro: più libertà negli arredi, ma attenzione al decoro

La giunta aggiorna le linee guida del 2009 per bar e ristoranti. Spazio a soluzioni moderne e innovative, nel rispetto degli edifici storici.

Gustavo Roccella
Gustavo Roccella
|1 ora fa
déhors roccella
déhors roccella
1 MIN DI LETTURA
Nuove regole per dehors, gazebo, tavoli e sedie nel centro storico di Piacenza. La giunta ha approvato le linee guida per l’arredo urbano al servizio di bar e ristoranti, aggiornando i criteri del 2009. L’obiettivo è rendere più armoniose e accessibili vie e piazze, conciliando le esigenze delle attività commerciali con la tutela degli edifici storici.
Il documento supera le prescrizioni troppo rigide su forme e tipologie, puntando sulla qualità dei progetti, sulla sobrietà dei materiali e sulla coerenza degli allestimenti con il contesto. Saranno ammesse anche soluzioni contemporanee e innovative.
Le indicazioni nascono dal lavoro affidato allo studio Archiplan di Mantova, svolto con gli uffici comunali e la Soprintendenza. Si applicheranno alle nuove installazioni e alle modifiche o ai rinnovi significativi degli arredi esistenti. In caso di subentro di una nuova gestione, la sostituzione resterà facoltativa. Previsto inoltre un accordo tra Comune e Soprintendenza per semplificare le procedure autorizzative.
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