Nuovo nido di Borgonovo, l'attesa prosegue: aprirà forse in gennaio

I bimbi iscritti all’asilo di Borgonovo dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter traslocare nella nuova struttura per l'infanzia di via papa Giovanni XXIII. Il nuovo anno scolastico comincerà, dunque, ancora nel “vecchio” nido di via Oldrini. Per entrare nel nuovo, il cui cantiere è ormai agli sgoccioli, bisognerà aspettare con tutta probabilità subito dopo le vacanze di Natale, quindi in gennaio.

Grazie ai 45 posti disponibili il nuovo nido riuscirà ad assorbire tutta la lista di attesa delle famiglie residenti, che ad oggi sono 11. Per le otto famiglie non residenti che chiedono di entrare al nido comunale dovrebbero invece restare disponibili altri due posti. Il trasloco dei mobili, dei giochi e di tutto il necessario dovrebbe avvenire durante il periodo delle vacanze di Natale.

Al momento il cantiere è alle battute finali: manca la sistemazione dell’area esterna. I lavori, in realtà, avrebbero dovuto terminare nel dicembre 2024 ma sono stati rallentati, anche ma non solo, dalle piogge primaverili che hanno ritardato il montaggio dei pannelli in legno.