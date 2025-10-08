Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni

Nuovo ospedale, le tre cordate rimaste in gara per il ruolo di promotore – quello che avrà la precedenza nella futura gara pubblica – sono ormai definite. E, secondo fonti accreditate, i nomi dei protagonisti sono di primo piano nel panorama nazionale e internazionale delle costruzioni e dei servizi energetici.

Tre colossi. Una volta scelto dalla commissione nominata dall’Ausl, il progetto del promotore sarà messo a gara. L’investimento complessivo previsto per la nuova struttura si aggira attorno ai 296 milioni di euro, di cui 160 milioni coperti dai privati, che in cambio gestiranno per diversi anni alcuni servizi connessi al funzionamento del nuovo ospedale.

Un passaggio decisivo, anche perché – come prevede la normativa – se a vincere la gara dovesse essere un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo potrà comunque esercitare il diritto di prelazione e aggiudicarsi la commessa alle stesse condizioni economiche.