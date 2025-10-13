Liberta - Site logo
Petizione contro il nuovo ospedale in area 5

A rilanciare la raccolta firme su Change.org è Mattia Lombardi, che torna a chiedere una più ampia riflessione sulla localizzazione

Marcello Pollastri
|2 minuti fa
L'area 5 dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale
1 MIN DI LETTURA
È partita in questi giorni su change.org una nuova petizione contro la costruzione del nuovo ospedale di Piacenza nell’area 5, la zona compresa tra corso Europa, via Goitre, via Farnesiana e la tangenziale Sud, di proprietà dell’Opera Pia Alberoni (Podere Cascine).
A rilanciare la raccolta firme è Mattia Lombardi, referente del comitato “No all’ospedale nell’area 5”, che torna a chiedere una riflessione più ampia sulla localizzazione.
Il progetto nelle ultime settimane ha visto un’accelerazione con la presentazione all’Ausl delle offerte da parte di tre grandi gruppi edilizi interessati all’appalto per la realizzazione del complesso sanitario.
