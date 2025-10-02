Nuovo ospedale, opere per l’accessibilità ma non prima del 2029

Il nuovo ospedale da un lato, le opere extra comparto dall’altro, vale a dire i lavori prevalentemente viabilistici - ma ce ne sono anche in materia di verde pubblico - finalizzati alla razionalizzazione e messa in sicurezza degli accessi al polo sanitario nell’area di Podere Cascine tra corso Europa e via Farnesiana. Dei due maxi capitoli di cui si compone la maxi infrastruttura da quasi 300 milioni, negli ultimi giorni si è mosso quello delle opere extra comparto con la stipula della convenzione tra Regione, Comune e Provincia per il finanziamento da parte della prima - 250mila euro - del relativo progetto di fattibilità tecnico economica.

A seguire il Comune, con delibera di giunta, ha approvato gli indirizzi alla progettazione, i criteri cioè da inserire nel bando di gara per la programmazione di interventi del valore complessivo di 7,5 milioni, sempre stanziati dalla Regione (di eventuali costi aggiuntivi si faranno carico gli enti locali). Nel pacchetto di opere c’è, con coordinamento in capo al Comune, l’allargamento e adattamento (tecnicamente si chiama risezionamento) delle strade a ovest di Podere Cascine come via Goitre e via Bubba con due nuove rotatorie; idem, a est, per un tratto di via Farnesiana con una nuova rotonda e pista ciclabile; aree verdi ancora in via Goitre, un parco in via Bubba, nonché reti tecnologiche (acquedotto, fognatura, elettricità, gas) a servizio dell’area.