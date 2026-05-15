Nuovo ospedale: scelta la cordata di Carpi

L’Azienda Usl di Piacenza ha adottato la delibera relativa alla fase 2 del percorso per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, con l’approvazione degli esiti della procedura per la ricerca del promotore nell’ambito del partenariato pubblico privato.

La proposta ritenuta maggiormente rispondente all’interesse pubblico è quella presentata dal raggruppamento guidato da C.M.B. Società cooperativa muratori e braccianti di Carpi, insieme a Siram, Arcoservizi, Impresa Cogni ed Edilstrade Building.Il percorso e i prossimi passaggi per la realizzazione del nuovo ospedale saranno al centro dell’audizione in programma lunedì 18 maggio in Consiglio comunale a Piacenza, alla presenza dell’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Massimo Fabi e del direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza Paola Bardasi.

Saranno presenti anche alcuni componenti della commissione, tra cui Giorgio Mazzi, esperto sanitario dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia, Fabio Michele Amatucci, esperto economico-finanziario dell’Università Bocconi e dell’Università del Sannio, e il Responsabile unico del progetto (Rup) Luigi Gruppi, direttore dell’Unità operativa Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare dell’Azienda Usl di Piacenza.