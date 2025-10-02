Nuovo ospedale, tre proposte. «Importanti gruppi italiani, solidi e del settore»

Sono tre le proposte progettuali, da parte di operatori economici già selezionati in precedenza nell’ambito del percorso di Partenariato Pubblico Privato (PPP), ricevute dall'Asl di Piacenza.

«Si tratta di importanti gruppi italiani, solidi e primari nel settore» spiega in un comunicato l'Azienda sanitaria, aggiungendo che «prosegue regolarmente, secondo il cronoprogramma, l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza».

«Il numero delle proposte ricevute è adeguato e ci consente di esaminare soluzioni diverse - sottolinea la direttrice generale dell’Azienda Usl di Piacenza, Paola Bardasi -, avanzate da soggetti con esperienza e competenze consolidate. Si tratta di una condizione ottimale, che garantisce pluralità di visioni senza allungare eccessivamente i tempi di valutazione».

«Parallelamente si sta predisponendo la commissione che avrà il compito di esaminare le proposte - conclude l'Asl -. Considerata la complessità dei progetti presentati, il gruppo sarà composto da professionalità diverse e di alto profilo, provenienti anche da realtà esterne all’Azienda. Una scelta che intende assicurare competenze specialistiche e una valutazione imparziale, basata su criteri di merito tecnico ed economico.

Proseguono inoltre i percorsi propedeutici e paralleli, curati da Comune e Provincia, relativi alla viabilità e alle infrastrutture necessarie a supportare la nuova struttura».