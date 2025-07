Nuovo prefetto in arrivo, Patrizia Palmisani al Palazzo del Governo

Patrizia Palmisani sarà il nuovo prefetto di Piacenza. E' quanto sancito dal Consiglio dei ministri di oggi che ha disposto il trasferimento dell'attuale rappresentante del Governo cittadino Paolo Giuseppe Alfredo Ponta nella città di Lecco. Arriva invece da Monza & Brianza, Palmisani che in passato, dal 2008, ha ricoperto anche l'incarico di vice capo di gabinetto del Dipartimento per gli Affari Regionali. Dal 2015 al 2019 è stata anche prefetto di Lodi. Per Ponta si chiude un'esperienza che era iniziata il 13 novembre 2023.

Questa la biografia di Patrizia Palmisani:

Nata a Roma è coniugata ed ha due figli. E' laureata in giurisprudenza con lode alla Sapienza di Roma e ha conseguito, successivamente, un master di II livello in mediazione, conciliazione e negoziazione. Dopo una breve esperienza quale vice direttore dell'Amministrazione Penitenziaria, entra nella carriera prefettizia nel 1988 e viene assegnata, dapprima all'Ufficio coordinamento e, successivamente, in diversi Uffici del Dipartimento delle Politiche del Personale dove si occupa della gestione del personale civile del Ministero dell'Interno oltre a ricoprire diversi altri incarichi.Nel 2007 viene collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e assegnata alla conferenza stato-città ed autonomie locali. Dal 2008, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricopre l'incarico di vice capo di gabinetto del Dipartimento per gli Affari Regionali.Nominata Prefetto nel 2012, al rientro nel Ministero dell'Interno, le viene attribuito l'incarico di referente per la Performance e successivamente, nel 2014, viene destinata al Dipartimento dei Vigili del Fuoco con l'incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo.Con decorrenza 29 giugno 2015 è stata nominata Prefetto della Provincia di Lodi.Dal 26 marzo 2019 svolge le funzioni di Prefetto di Monza e della Brianza.