Paolo Ponta, addio amaro: «Un grande dispiacere»

«Quando guarderò quel ramo del lago di Como, penserò sempre a Piacenza. Perché la prima sede, come il primo amore, non si scorda mai». Con queste parole, ilha salutato la città dopo la notizia, giunta a sorpresa lunedì sera , del suo trasferimento alla guida della prefettura di Lecco stabilito dal consiglio dei ministri (si concretizzerà a fine luglio). Una decisione che, come spesso accade nella carriera prefettizia, potrebbe rispondere a logiche organizzative ministeriali anche se c’è chi non esclude si tratti di un trasferimento dovuto a posizioni assunte durante l’incarico risultate sgradite all’area politica di centrodestra (forse sulla questione del procedimento di interdittiva antimafia per il concessionario di piazza Cittadella). Sul volto di Ponta traspare: «Umanamente mi dispiace molto lasciare Piacenza – ha detto – ma professionalmente sappiamo bene che il prefetto è una figura sempre con la valigia in mano. Dobbiamo andare dove ci mandano» ha aggiunto non nascondendo il rammarico per una decisione che forse non si aspettava.