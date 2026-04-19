Olimpiadi del primo soccorso, piazza Cavalli "teatro" del salvataggio

Sul Facsal un’automobilista ha investito un ciclista. Al conservatorio Nicolini, proprio nel cortile, un bambino giace a terra dopo che la madre ha fatto una brutta caduta. In via Giordani invece, al centro “Il samaritano” di Caritas, c’è stato un incidente sul lavoro e per la precisione nel cantiere allestito lì. Alla galleria d’arte moderna Ricci Oddi un giardiniere intento a tagliare una siepe si è tagliato una mano: una passante, presente sul posto, alla vista di quanto successo si è sentita male e ha avuto un arresto cardiaco.

Potremmo definirla una giornata “nera” per Piacenza e lo sarebbe davvero se non fosse che la sfilza di incidenti accaduta in diversi punti del centro fa parte del “gran teatro” allestito in occasione delle Olimpiadi di Primo Soccorso promosse dalla Croce Rossa Italiana. L’iniziativa, svoltasi nel fine settimana a Piacenza e conclusasi con la premiazione dei vincitori che parteciperanno alle finali nazionali a Bolzano, ha visto protagonisti gli studenti delle scuole superiori provenienti da diverse province dell’Emilia-Romagna e della Liguria.

Le squadre partecipanti, composte da sei studenti ciascuna, rappresentano gli istituti scolastici coinvolti in un più ampio percorso formativo: nei mesi precedenti, infatti, sono stati molti di più i ragazzi che hanno preso parte alle attività di formazione sul primo soccorso, di cui i partecipanti alle Olimpiadi costituiscono una selezione. Le squadre in gara provenivano dall’istituto “Romagnosi Casali” di Piacenza, ma anche dall’istituto “Versari Macrelli” e dal liceo “Monti” di Cesena, dagli istituti “Galvani Iodi” e “Blaise Pascal” di Reggio Emilia, dall’istituto “Paolini” di Imola, dal liceo “Fulceri” e dall’istituto “Ruffilli” di Forlì, dai licei “Mazzini” e “Costa” di La Spezia, dal liceo “Cassini” di Sanremo e dall’istituto “Fortunio Liceti” di Rapallo.

Nel corso della giornata, i partecipanti sono stati impegnati in una serie di simulazioni di emergenza distribuite nel centro cittadino, mettendo alla prova competenze di primo soccorso, capacità decisionali e lavoro di squadra: in piazza Cavalli i partecipanti si sono ritrovati alla mattina per ricevere i saluti degli organizzatori e dei rappresentanti istituzionali.