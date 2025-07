Oltre 120 motociclisti rombano alla scoperta delle valli e dei sapori piacentini

Oltre 120 appassionati di moto provenienti da tutta Italia hanno partecipato all'edizione 2025 del “Mototortello”, il motoraduno con forte caratterizzazione gastronomica che la Confraternita dei Grass organizza da oltre vent’anni in provincia di Piacenza, insieme al Motoclub Lampeggianti Blu e a Orologi e Pistoni e con il patrocinio del Comune di Ziano.

La kermesse è iniziata con un giro di un paio d’ore per le valli piacentine, poi pranzo tradizionale piacentino all'agriturismo “Casa Galli” di Albareto con ben 190 persone a tavola.

Presente anche il sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli e il vicesindaco Paolo Badenchini, con intrattenimento musicale da parte di Joseph Villa e lotteria con ben 50 premi in palio. Il tutto per beneficenza: il ricavato dell’evento, di oltre 4mila euro, verrà infatti devoluto all’Hospice di Borgonovo e all'associazione Piacenza in Blu.

Un grazie quindi all'organizzazione di Andrea Mazzocchi di Orologi e Pistoni di Ziano e del suo staff che ha curato ogni dettaglio logistico, ai rappresentanti di Lampeggianti Blu e alle altre squadre presenti: Motoclub Vigili del Fuoco Piacenza, Squali del Lambro di San Zenone al Lambro (Mi), Bikers della Bassa di Somaglia e dintorni e Latin Bikers Piacenza.