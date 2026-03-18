Omaggio floreale e bandiere a mezz'asta in Municipio, Piacenza ricorda le vittime della pandemia

Le bandiere a mezz’asta sulla facciata del Municipio di Piacenza e un omaggio floreale deposto mercoledì 18 ai piedi della stele commemorativa nel Giardino di Vita, tra via Portapuglia e via dell’Orsina, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia. Una data scelta per il suo valore simbolico, evocativo dell’incedere greve e silente, il 18 marzo 2020 nel cuore di Bergamo, dei mezzi militari addetti al trasporto delle salme.

«Immagini che ognuno di noi ha visto su tutti i telegiornali – commenta la sindaca Katia Tarasconi – mentre un intero Paese si riscopriva a percepire e abbracciare il dolore altrui, al di là della propria cerchia familiare o di relazioni. Ci siamo sentiti, in quei giorni così difficili, uniti nell’affrontare una tragedia senza precedenti nel secondo Dopoguerra, capaci di stringerci anche grazie a una solidarietà autentica, che si specchiava nel sacrificio generoso, nel senso di responsabilità e nell’impegno civile di tutte le categorie che restarono in prima linea. Il nostro pensiero, mentre rendiamo il nostro tributo a chi ha perso la vita in quelle drammatiche circostanze, va a ciascuno di loro: ai medici di famiglia e negli ospedali, agli infermieri e a tutte le figure assistenziali, ai volontari e operatori del soccorso, Vigili del fuoco e Protezione Civile, all’Esercito e alle Forze dell’Ordine, ai rappresentanti delle istituzioni di ogni ordine e grado, ai lavoratori che nei più svariati settori, pubblici e privati, garantirono la continuità di servizi essenziali, mettendo a rischio innanzitutto la propria incolumità. Piacenza, il cui territorio fu tra i più duramente colpiti in Italia, non dimentica, ma in questa Giornata così significativa rinnova un sentimento di profonda e commossa partecipazione».

Le vittime della pandemia sono state ricordate in occasione della celebrazione religiosa officiata da monsignor Adriano Cevolotto in Cattedrale, per la tradizionale messa di precetto pasquale alla presenza delle autorità civili e militari locali.