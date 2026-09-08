Ossa umane sotto il castello, scoperta una necropoli medievale a Calendasco

Nove tombe medievali, disposte su tre livelli sovrapposti, sono riemerse sotto le ex scuderie del castello di Calendasco. La sorprendente scoperta è avvenuta durante gli scavi per le condutture del cantiere Pnrr destinato al nuovo hub culturale.

A meno di due metri di profondità sono comparsi resti di uomini e donne adulti, ma anche di ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, sepolti nella nuda terra e tutti con la testa rivolta a ovest, secondo l’uso cristiano. Alcuni frammenti ceramici rinvenuti nelle vicinanze, e ritenuti verosimilmente coevi, portano a collocare le sepolture tra XII e XIII secolo.

«Probabilmente abbiamo intercettato una specie di necropoli, che potrebbe estendersi sotto la piazza del castello», spiega l’archeologa Maria Maffi. La presenza di tre livelli di tombe fa pensare a un’area cimiteriale utilizzata a lungo e apre un altro interrogativo: nelle vicinanze potrebbe essere esistita una chiesa oggi scomparsa, forse proprio nell’area dell’attuale piazza.

Ossa e materiali sono stati recuperati e messi al sicuro in attesa di studi più approfonditi. «È stata una vera sorpresa – conclude Maffi – non ce le aspettavamo in quella posizione e a così poca profondità».