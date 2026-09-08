Ossa umane sotto il castello, scoperta una necropoli medievale a Calendasco
Si tratta di uomini e donne adulti, ma anche di ragazzi tra gli 8 e i 15 anni. Durante gli scavi alle ex scuderie sono emerse nove sepolture risalenti al Medioevo. L’archeologa: «Potrebbero estendersi sotto la piazza, forse nelle vicinanze sorgeva una chiesa»
Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Gli scavi alle ex scuderie - © Libertà/Cristian Brusamonti
Nove tombe medievali, disposte su tre livelli sovrapposti, sono riemerse sotto le ex scuderie del castello di Calendasco. La sorprendente scoperta è avvenuta durante gli scavi per le condutture del cantiere Pnrr destinato al nuovo hub culturale.
A meno di due metri di profondità sono comparsi resti di uomini e donne adulti, ma anche di ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, sepolti nella nuda terra e tutti con la testa rivolta a ovest, secondo l’uso cristiano. Alcuni frammenti ceramici rinvenuti nelle vicinanze, e ritenuti verosimilmente coevi, portano a collocare le sepolture tra XII e XIII secolo.
«Probabilmente abbiamo intercettato una specie di necropoli, che potrebbe estendersi sotto la piazza del castello», spiega l’archeologa Maria Maffi. La presenza di tre livelli di tombe fa pensare a un’area cimiteriale utilizzata a lungo e apre un altro interrogativo: nelle vicinanze potrebbe essere esistita una chiesa oggi scomparsa, forse proprio nell’area dell’attuale piazza.
Ossa e materiali sono stati recuperati e messi al sicuro in attesa di studi più approfonditi. «È stata una vera sorpresa – conclude Maffi – non ce le aspettavamo in quella posizione e a così poca profondità».
Lo scavo sotto al giardino della chiesa
Il sindaco coi reperti
Alcuni reperti ritrovati
I reperti più antichi
Alcuni reperti ritrovati
Lo scavo sotto al giardino della chiesa
Il gruppo degli archeologi universitari col sindaco
Bottigliette di inizio Novecento
Un saggio nel fossato del castello
Un saggio nel fossato del castello
Gli scavi alle ex scuderie
Gli scavi alle ex scuderie
Gli scavi alle ex scuderie
Gli scavi alle ex scuderie