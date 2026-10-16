Osteoporosi, a Castel San Giovanni test per valutare il rischio di fratture: come prenotare
Mercoledì 21 ottobre al Presidio della Val Tidone un pomeriggio dedicato alla prevenzione per i cittadini tra i 55 e i 75 anni. Tre turni e 60 posti disponibili, prenotazione obbligatoria
Redazione Online
|1 ora fa
L'ingresso del presidio ospedaliero della Val Tidone di Castel San Giovanni
Valutazioni del rischio di fratture, test della forza muscolare e attività fisica guidata per imparare a proteggere la salute delle ossa. È quanto propone “Proteggi le tue ossa”, l'iniziativa organizzata dall'Ausl di Piacenza in occasione della Giornata mondiale dell'osteoporosi.
L'appuntamento è per mercoledì 21 ottobre al Presidio unico della Val Tidone, in viale 2 Giugno a Castel San Giovanni. L'iniziativa è rivolta ai cittadini tra i 55 e i 75 anni, con tre turni pomeridiani e un totale di 60 posti disponibili.
Osteoporosi, una malattia silenziosa che aumenta il rischio di fratture
L'osteoporosi è una patologia che provoca la progressiva riduzione della massa ossea e il deterioramento della struttura delle ossa, rendendole più fragili e vulnerabili alle fratture, anche in seguito a traumi di lieve entità.
Spesso si sviluppa senza sintomi evidenti, tanto che la prima manifestazione può essere proprio una frattura. Per questo riconoscere i fattori di rischio e adottare comportamenti preventivi è fondamentale, soprattutto con l'avanzare dell'età.
Attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e un adeguato apporto di calcio, vitamina D e proteine contribuiscono a mantenere in salute ossa e muscoli. Anche camminare e praticare esercizi adatti alla propria condizione fisica aiuta a conservare equilibrio, forza e autonomia.
Test muscolari, movimento e valutazione del rischio di fratture
Durante il pomeriggio i partecipanti potranno seguire un percorso articolato in diverse attività, affiancati dai professionisti sanitari.
Dopo un'introduzione dedicata all'osteoporosi e alle sue conseguenze, è prevista una sessione pratica di attività fisica guidata, per comprendere come il movimento possa contribuire alla prevenzione.
Seguiranno una valutazione individuale del rischio di frattura e un test della forza e della funzionalità muscolare. Quest'ultimo consentirà di approfondire anche il tema della sarcopenia, una condizione caratterizzata dalla perdita progressiva di massa e forza muscolare, che può compromettere la mobilità e aumentare il rischio di cadute.
L'obiettivo è aiutare i partecipanti a conoscere meglio la propria condizione fisica e a individuare le abitudini utili per proteggere ossa e muscoli.
Tre turni e 60 posti: ecco come prenotare
L'iniziativa si svolgerà mercoledì 21 ottobre, con tre turni di partecipazione:
Ore 15Ore 16Ore 17
Ogni turno potrà accogliere al massimo 20 persone, per un totale di 60 partecipanti.
Ore 15Ore 16Ore 17
Ogni turno potrà accogliere al massimo 20 persone, per un totale di 60 partecipanti.
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite CupTel, chiamando il numero verde 800 651 941.
L'Ausl ricorda che è necessario presentarsi al Presidio della Val Tidone all'orario assegnato al momento della prenotazione.