Osteoporosi, a Castel San Giovanni test per valutare il rischio di fratture: come prenotare

Valutazioni del rischio di fratture, test della forza muscolare e attività fisica guidata per imparare a proteggere la salute delle ossa. È quanto propone “Proteggi le tue ossa”, l'iniziativa organizzata dall'Ausl di Piacenza in occasione della Giornata mondiale dell'osteoporosi.

L'appuntamento è per mercoledì 21 ottobre al Presidio unico della Val Tidone, in viale 2 Giugno a Castel San Giovanni. L'iniziativa è rivolta ai cittadini tra i 55 e i 75 anni, con tre turni pomeridiani e un totale di 60 posti disponibili.

Osteoporosi, una malattia silenziosa che aumenta il rischio di fratture

L'osteoporosi è una patologia che provoca la progressiva riduzione della massa ossea e il deterioramento della struttura delle ossa, rendendole più fragili e vulnerabili alle fratture, anche in seguito a traumi di lieve entità.

Spesso si sviluppa senza sintomi evidenti, tanto che la prima manifestazione può essere proprio una frattura. Per questo riconoscere i fattori di rischio e adottare comportamenti preventivi è fondamentale, soprattutto con l'avanzare dell'età.

Attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e un adeguato apporto di calcio, vitamina D e proteine contribuiscono a mantenere in salute ossa e muscoli. Anche camminare e praticare esercizi adatti alla propria condizione fisica aiuta a conservare equilibrio, forza e autonomia.

Test muscolari, movimento e valutazione del rischio di fratture

Durante il pomeriggio i partecipanti potranno seguire un percorso articolato in diverse attività, affiancati dai professionisti sanitari.

Dopo un'introduzione dedicata all'osteoporosi e alle sue conseguenze, è prevista una sessione pratica di attività fisica guidata, per comprendere come il movimento possa contribuire alla prevenzione.

Seguiranno una valutazione individuale del rischio di frattura e un test della forza e della funzionalità muscolare. Quest'ultimo consentirà di approfondire anche il tema della sarcopenia, una condizione caratterizzata dalla perdita progressiva di massa e forza muscolare, che può compromettere la mobilità e aumentare il rischio di cadute.

L'obiettivo è aiutare i partecipanti a conoscere meglio la propria condizione fisica e a individuare le abitudini utili per proteggere ossa e muscoli.

Tre turni e 60 posti: ecco come prenotare

L'iniziativa si svolgerà mercoledì 21 ottobre, con tre turni di partecipazione:

Ore 15Ore 16Ore 17

Ogni turno potrà accogliere al massimo 20 persone, per un totale di 60 partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite CupTel, chiamando il numero verde 800 651 941.

L'Ausl ricorda che è necessario presentarsi al Presidio della Val Tidone all'orario assegnato al momento della prenotazione.